"Чувствовал, что он нокаутирует Джошуа": Тренер Уайта отреагировал на срыв боя из-за допинга

Тренер представителя супертяжелого дивизиона Диллана Уайта Бадди МакГирт высказался о срыве боя против экс-чемпиона Энтони Джошуа из-за провала его подопечным допинг-теста.

Накануне стало известно, что проба на запрещенные вещества у соперника Эй Джея дала положительный результат.

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"Честно говоря, я только что сам об этом услышал. Они сказали, что мы получили неблагоприятные результаты анализов. Что это, черт возьми, такое? Я очень разочарован, потому что Диллиан был готов к бою. Я еще не разговаривал с ним и мне сложно что-то комментировать. Я действительно не знаю, что происходит.

Я никогда раньше не был в подобной ситуации. Это ужасное чувство, потому что мы проделали тяжелую работу. Все принесли жертвы. И это все произошло за неделю до боя. Диллиан в прекрасной форме. Это большое разочарование. Лагерь прошел отлично. В глубине души, я чувствовал, что он нокаутирует Джошуа.

Я буду поддерживать Диллиана. Я не собираюсь отворачиваться от него. Я буду рядом с ним в любом случае. Сейчас это большое д*рьмо.

В глубине души, я чувствую, что Диллиан никогда не пошел бы на что-то незаконное. Потому что он любит свою карьеру и дорожит ею.

Люди не должны быть сейчас судьями и присяжными, пока его вина не доказана. У каждого будет свое мнение, но давайте подождем", - приводит слова тренера Boxing Social.

Ранее промоутер Энтони Джошуа рассказал, когда может состояться бой с Деонтеем Уайлдером.

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