Аморим - о травме Фернандеша: Заменить его невозможно

Однако команда может найти других лидеров.
Сегодня, 19:50       Автор: Андрей Безуглый
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим прокомментировал травму Бруну Фернандеша.

Напомним, что капитан манкунианцев травмировался в матче с Астон Виллой и пропустит около месяца.

По словам Аморима, заменить португальца невозможно, однако команде придется искать выход из положения. Эта ситуация и вовсе может стать большим шансом для других игроков.

У нас есть другие игроки, возможно, нам нужно попробовать разные варианты игры. Думаю, Джек Флетчер отлично справился, и поэтому, когда у нас появляются такие возможности, мы должны давать возможность таким игрокам, как Джек и другие. Мы найдем решения для игры.

Заменить Бруно невозможно, но я говорил об этом сегодня утром команде. Нам нужно извлечь из этого пользу, если таковая имеется. Многим игрокам нужно проявить себя. Это хорошая возможность для всех активизироваться и понять, что мы не можем полагаться на одного человека во всем

Ранее также сообщалось, что МЮ планирует серьезно обновить Олд Траффорд.

