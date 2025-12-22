iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Капитан Манчестер Юнайтед получил серьезную травму

Бруну Фернандеш выбыл минимум на месяц.
Сегодня, 14:16       Автор: Валентина Чорноштан
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

В матче против Астон Виллы капитан Манчестер Юнайтед получил травму.

Португальский полузащитник Бруну Фернандеш получил повреждение в конце первого тайма.

По данным The Telegraph, у 31-летнего португальца травма мягких тканей, поэтому хавбек может пропустить как минимум месяц.

Фернандеш в этом сезоне забил 5 голов и отдал 7 результативных передач в 17 матчах чемпионата Англии.

К слову, Артем Довбик может продолжить карьеру в Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Юнайдет бруну фернандеш

Статьи по теме

Форвард Борнмута принял решение касательно своего перехода Форвард Борнмута принял решение касательно своего перехода
Дензел Дюмфрис на радаре клубов АПЛ Дензел Дюмфрис на радаре клубов АПЛ
Фернандеш: Я больше бегаю, чем жалуюсь – я в этом уверен Фернандеш: Я больше бегаю, чем жалуюсь – я в этом уверен
МЮ и Тоттенхэм готовы потратить до 40 млн евро на 19-летнего вингера Кельна МЮ и Тоттенхэм готовы потратить до 40 млн евро на 19-летнего вингера Кельна

Видео

ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: финал Суперкубка Италии, Зинченко сыграет против Фулхэма, Судаков и Трубин с Фамаликаном
просмотров

Последние новости

Бокс14:59
"Немного поиздевался над ним": Джошуа - о бое с Полом
Европа14:55
Турецкий клуб следит за защитником Динамо
НБА14:39
Эпическая дуэль Чикаго и Атланты. Набрали 302 очка
Европа14:16
Капитан Манчестер Юнайтед получил серьезную травму
Другие страны14:14
Кубок африканских наций-2025: Мали сыграет с Замбией, ЮАР - с Анголой, а Египет - с Зимбабве
Теннис13:47
Стали известны обладатели wild card на Australian Open-2026
Европа13:22
Довбик может продолжить карьеру в Англии. Рома ведет переговоры
Бокс12:44
Джошуа выбрал соперников для Пола после победы над ним
Европа12:39
Защитник Ювентуса выбыл из строя на длительный срок
Европа11:54
Форвард Борнмута принял решение касательно своего перехода
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK