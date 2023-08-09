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"Опасный вызов": Промоутер оценил нового соперника Джошуа

Британский экс-чемпион будет драться с Робертом Хелениусом.
Сегодня, 08:48
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн поделился мнением о сопернике своего клиента Роберте Хелениусе, который в срочном порядке заменил Диллиана Уайта на ближайших бой.

По мнению представителя британца, финский боксер может стать непростым оппонентом для его подопечного.

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"Я думаю, что против Роберта Хелениуса получится хороший бой. Да, он проиграл Деонтею Уайлдеру, но тогда Роберт пропустил сильный удар.

Хелениус действительно может бить. Его рост более двух метров, и он выиграл на прошлых выходных. Думаю, что это сложный и опасный вызов", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Бой Джошуа - Хелениус состоится 12 августа на арене O2 в Лондоне. 

Напомним, что изначально запланированный поединок Джошуа с Уайтом сорвался из-за того, что соперник Эй Джея провалил тест на допинг.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Роберт Хелениус

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