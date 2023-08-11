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Жертва Усика: Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере

Британец смирился, но никак не забудет негативный результат по итогу боя с украинцем.
Сегодня, 08:26
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа признался, что поражение в реванше с Александром Усиком стало самым болезненным в его карьере.

По словам британца, он не думал, что во второй раз проиграет украинцу.

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"Самое болезненное поражение было во втором бою с Усиком. Чрезвычайно болезненное. Уважаю ли я Усика? Да, не это поражение просто задевает.

Это было слабо. Я выдал слабое выступление.У себя в голове я не ожидал, что проиграю. Я посвятил этой игре свою жизнь, отдал ей все, клянусь вас. Я многим пожертвовал. Даже когда я сейчас говорю об этом, у меня к горлу подступает небольшой ком.

Когда ты отдаешь чему-то все силы, это непросто. Нам отдают должное только после побед. В боксе нет серебряных медалей. Того, что я сделал, оказалось недостаточно", - цитирует Джошуа Independent.

Напомним, Джошуа потерпел три поражения: досрочное от Энди Руиса и два по очкам (единогласным и раздельным решением судей) от Усика.

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