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Усик рассказал, кого считает лучшим вне зависимости от весовой категории

Украинский чемпион выбрал своего первого номера Р4Р.
Сегодня, 11:32
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик назвал свою тройку лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

По его словам, он считает первым номером абсолютного чемпиона полусреднего дивизиона Теренса Кроуфорда, который недавно обошел украинца в рейтинге Р4Р от The Ring.

Читай также: Кроуфорд обошел Усика в обновленном рейтинге P4P от The Ring

"Первый - Теренс Кроуфорд, второй - Наоя Иноуэ, третий - Джервонта Дэвис", - сказал Усик в комментарии Luckypunch.net.

Напомним, ранее Александр Усик провел открытую тренировку перед боем с Даниэлем Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Теренс Кроуфорд

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