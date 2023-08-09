Усик провел открытую тренировку перед боем с Дюбуа

Чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик (20-0, 13 КО) в своем ближайшем бою проведет защиту против обязательного претендента Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Боксерское шоу состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

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За две с половиной недели до боя украинский чемпион провел открытую тренировку в Польше, показав, в какой форме пребывает перед будущим противостоянием.

Также в мероприятии приняли участие Дмитрий Митрофанов, Даниэль Лапин и Федор Черкашин, которые выступят в андеркарде главного поединка.

Ранее Усик отреагировал на обещания промоутера Дюбуа, что Даниэль его нокаутирует.

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