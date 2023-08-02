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Усик признался, что не будет стремиться нокаутировать Дюбуа

Украинец внимательно подходит к поединку с британцем.
Сегодня, 12:50
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что не претендует на досрочную победу в бою против регулярного чемпиона WBA Даниэля Дюбуа.

По словам украинского боксера, он потеряет нужные качества, если будет думать о нокауте в поединке.

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"Я никогда не фокусируюсь на нокауте, только на боксе. Но если он приходит, я это чувствую и исхожу из своего опыта.

Когда боец заряжен на удар или когда он выбрасывает мощные удары, чтобы нокаутировать соперника, он теряет очень важные преимущества. Это те преимущества, которые в конечном итоге приносят победу", - сказал Усик в интервью TNT Sports.

Напомним, что поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что украинец назвал единственное сходство между Дюбуа и Джошуа.

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