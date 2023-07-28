"Я не представляю, как это возможно": Британский боксер сделал прогноз на бой Усик - Дюбуа

Британский ветеран бокса Джордж Гроувз заявил, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик победит Даниэля Дюбуа.

По словам спортсмена, у его соотечественника нет шансов на победу.

"У Дюбуа есть шанс панчера. Возможно, он один из самых тяжелобьющих супертяжеловесов. Но ему нужно попасть по Усику, и я не представляю, как он может это сделать. Дюбуа ушел от Шейна МакГигана и работает с Доном Чарльзом. Они пытаются создать новые отношения, и это будет их первый совместный бой".

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"В последнем поединке Дюбуа получил травму колена, которую ему необходимо было преодолеть. В том бою он тоже оказался в неприятном положении. Усик - самый мастеровитый боец в супертяжелом весе. Я думаю, что Дюбуа нужно всему этому научиться", - приводит слова Гроувза Boxing Social.

Напомним, бой Усика против Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

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