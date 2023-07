"Его волнуют только деньги": Хирн проехался по Фьюри за отказ от боев с Усиком и Джошуа

За последние полтора года у чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри было несколько отличных возможностей организовать большие поединки с Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Однако вместо этого он решил встретиться на ринге с Дерриком Чисорой, а осенью он проведет бой с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

За подобные решения он подвергся критике со стороны промоутера Джошуа Эдди Хирна, который решил не сдерживать себя во время интервью с Пирсом Морганом.

"Я думаю, что дело во многих вещах. Я не говорю, что это медленно выясняется, но думаю, что Тайсон Фьюри не всегда так правдив, как кажется в Instagram", - цитирует Хирна Daily Mail.

"Все хотят это увидеть. 12 августа Энтони Джошуа сразится с Диллианом Уайтом на DAZN, после этого он сразится с Деонтеем Уайлдером в Саудовской Аравии, а после этого должен состояться бой с Тайсоном Фьюри".

"Тайсон Фьюри отказался от боя с Александром Усиком, самого важного боя в боксе, абсолютного чемпионства мира в супертяжелом весе, ради боя с бойцом ММА, который никогда в жизни не дрался — также в Саудовской Аравии".

"Мы должны быть честными, Тайсон Фьюри заботится только об одном - о деньгах. Не говорите мне о наследии, не говорите мне о звании абсолютного чемпиона".

Затем Морган вмешался, утверждая, что Фьюри побил "всех в дивизионе", на что Хирн ответил: "Кого? Кого всех?".

"Да, он победил Кличко и Уайлдера — это его победы. Ему нужно победить Усика и Эй Джея, и тогда мы сможем говорить о нем — как я считаю — как об одном из величайших тяжеловесов всех времен".

"Слушай, он невероятный. То, из чего он вернулся, невероятно, нельзя похвалить его больше. Но чтобы создать наследие, создать эту историю, стать великим современником, поставить себя наравне с Мухаммедом Али, с Ленноксом Льюисом, с Джо Фрейзером, с этими парнями, он должен победить Усика".

"И он должен победить Энтони Джошуа, но особенно Усика, который является бесспорным чемпионом".

