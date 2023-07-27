"Его волнуют только деньги": Хирн проехался по Фьюри за отказ от боев с Усиком и Джошуа

По мнению промоутера, для создания наследия и статуса одного из величайших "Цыганскому королю" нужно победить Александра и Эй Джея.

За последние полтора года у чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри было несколько отличных возможностей организовать большие поединки с Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Однако вместо этого он решил встретиться на ринге с Дерриком Чисорой, а осенью он проведет бой с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

За подобные решения он подвергся критике со стороны промоутера Джошуа Эдди Хирна, который решил не сдерживать себя во время интервью с Пирсом Морганом.

"Я думаю, что дело во многих вещах. Я не говорю, что это медленно выясняется, но думаю, что Тайсон Фьюри не всегда так правдив, как кажется в Instagram", - цитирует Хирна Daily Mail.

"Все хотят это увидеть. 12 августа Энтони Джошуа сразится с Диллианом Уайтом на DAZN, после этого он сразится с Деонтеем Уайлдером в Саудовской Аравии, а после этого должен состояться бой с Тайсоном Фьюри".

"Тайсон Фьюри отказался от боя с Александром Усиком, самого важного боя в боксе, абсолютного чемпионства мира в супертяжелом весе, ради боя с бойцом ММА, который никогда в жизни не дрался — также в Саудовской Аравии".

Фрэнсис Нганну / Источник: Getty Images

"Мы должны быть честными, Тайсон Фьюри заботится только об одном - о деньгах. Не говорите мне о наследии, не говорите мне о звании абсолютного чемпиона".

Затем Морган вмешался, утверждая, что Фьюри побил "всех в дивизионе", на что Хирн ответил: "Кого? Кого всех?".

"Да, он победил Кличко и Уайлдера — это его победы. Ему нужно победить Усика и Эй Джея, и тогда мы сможем говорить о нем — как я считаю — как об одном из величайших тяжеловесов всех времен".

Александр Усик и Энтони Джошуа / Источник: Getty Images

"Слушай, он невероятный. То, из чего он вернулся, невероятно, нельзя похвалить его больше. Но чтобы создать наследие, создать эту историю, стать великим современником, поставить себя наравне с Мухаммедом Али, с Ленноксом Льюисом, с Джо Фрейзером, с этими парнями, он должен победить Усика".

"И он должен победить Энтони Джошуа, но особенно Усика, который является бесспорным чемпионом".

👀 “We have to be honest… Tyson cares only about one thing. The Money.”



🥊 “He needs to be AJ & Usyk & then we can talk about his as one of the GOAT’s.”@EddieHearn tells @PiersMorgan that @Tyson_Fury has to fight Usyk & Joshua



📺 Watch @PiersUncensored pic.twitter.com/YEGUzs80Lo — talkSPORT (@talkSPORT) July 26, 2023

Ранее президент WBC рассказал, кто может стать обязательным претендентом на титул Тайсона Фьюри.

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