Президент WBC рассказал, кто может стать обязательным претендентом на титул Фьюри

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал, кто может стать обязательным претендентом на титул организации в супертяжелом весе, которым владеет Тайсон Фьюри.

По его словам, основным вариантом является организация боя-элиминатора между двумя бывшими чемпионами Деонтеем Уайлдером и Энди Руисом. Если же боксеры не смогут договориться о поединке, будут рассмотрены другие кандидаты.

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"WBC проявил гибкость, и мы пытаемся найти лучшего обязательно претендента в дивизионе. В бою Уайлдера против Руиса, без сомнения, определится лучший соперник для чемпиона. Мы ожидаем окончательного решения от их команд. Если стороны не договорятся, то нам придется отменить свое распоряжение и принять новое решение", - приводит слова Сулеймана Sky Sports.

Напомним, что в своем ближайшем бою Тайсон Фьюри встретится в ринге с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Поединок состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри заработает больше за бой с Фрэнсисом Нганну, чем за поединок с Александром Усиком.

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