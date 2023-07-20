Фьюри заработает больше за бой с Нганну, чем за поединок с Усиком

Бывший чемпион Карл Фроч рассказал подробности поединка Тайсона Фьюри с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

По словам популярного спортсмена, "Цыганский король" рассказал ему, что он заработает больше за бой с камерунцем, чем, если выйдет в ринг с Александром Усиком.

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"Это все ради денег. Это самый большой бой в супертяжелом весе» - вот что мне сказал Фьюри. Я спросил: "Тебе заплатят за этот поединок больше, чем за любое другое сражение, на которое ты согласился бы? Этот поединок больше, чем бой с Александром Усиком?".

Он ответил: "Да, этот бой больше. Мне заплатят больше, чем я бы получил за поединок с Усиком", - приводит слова Фроча Boxing News 24.

Напомним, поединок Фьюри - Нганну пройдет 28 октября.

Ранее Нганну назвал условие, при котором проведет реванш с Фьюри.

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