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В контракте все прописано: Нганну назвал условие, при котором проведет реванш с Фьюри

Спортсмены могут во второй раз оказаться в ринге.
Сегодня, 07:42
Фрэнсис Нганну
Фрэнсис Нганну

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе камерунец Фрэнсис Нганну заявил, что в контракте на его поединок с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри, прописан реванш.

По словам Фрэнсиса, второй их поединок станет возможен только в случае победы над Тайсоном.

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"Это настоящий бой. Разница лишь в том, что на кону нет титула, но это настоящий бой. Он идет в наши рекорды.

Реванш? Да, есть пункт о матче-реванше. Для этого я должен победить Фьюри. Посмотрим, как все пройдет. Вот почему я должен выиграть этот бой. Я должен приложить все усилия, чтобы получить реванш", - приводит слова Нганну Boxing News 24.

Напомним, что Фьюри и Нганну проведут поединок 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее стало известно, лишат ли Фьюри чемпионского пояса за бой с Нганну.

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