Стало известно, лишат ли Фьюри чемпионского пояса за бой с Нганну

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проведет бой со звездой UFC Фрэнсисом Нганну.

Всемирный боксерский совет (WBC) отреагировал на объявление поединка.

Представители организации сообщили, что Тайсон получил разрешение лично от президента компании Маурисио Сулеймана, так что не лишат пояса.

"Маурисио Сулейман сказал, что Тайсон Фьюри получил специальное разрешение WBC на бой с Фрэнсисом Нганну, поскольку официального претендента нет.

Он упомянул, что Фьюри пытался провести поединок с Руисом, Джошуа и Усиком, но соглашение не было достигнуто", - говорится в заявлении.

Mauricio Sulaiman said that Tyson Fury received special permission from the WBC to fight Francis Ngannou as there is no official challenger.



He mentioned that Fury tried to close fights against Ruiz, Joshua and Usyk but no agreement was reached.