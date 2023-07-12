"Самая большая шутка, это цирк": Менеджер Усика оценил бой Фьюри - Нганну

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика, высказался по поводу следующего боя обладателя титула WBC Тайсона Фьюри против экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну.

Представитель украинца считает, что этот поединок невозможно воспринимать серьезно, назвав его "цирком".

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"Самая большая шутка в боксе. Простите, но это не бокс, это цирк.

Тайсон Фьюри из положительного человека в боксе превращается в негативного шутника в цирке", - написал Климас в Twitter.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фрэнсис Нганну пригрозил Тайсону Фьюри после объявления боя.