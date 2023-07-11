"Если я к нему прикоснусь, он уснет": Нганну пригрозил Фьюри после объявления боя

Экс-чемпион UFC встретится в ринге с обладателем титула WBC в боксе.

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну высказался по поводу поединка с обладателем титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри.

Камерунский боец уверен, что может достичь успеха в будущем противостоянии.

"Я ждал встречи с Тайсоном в ринге последние три года. Моей мечтой всегда было боксировать и боксировать с лучшими. После того как я стал бесспорным чемпионом ММА в тяжелом весе, у меня появилась возможность воплотить эту мечту в реальность и укрепить свое положение самого крутого человека на планете.

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Я хотел бы поблагодарить Riyadh Season и мою команду из 3Point0 Labs за помощь в организации этого события.

Все, что я сейчас скажу Тайсону, это то, что ему лучше танцевать в ринге, потому что, если я к нему прикоснусь, он уснет", - приводит слова Нганну The Ring.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер назвал гонорар, который Тайсон Фьюри может получить за бой с Фрэнсисом Нганну.