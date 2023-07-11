Хирн назвал гонорар, который Фьюри может получить за бой с Нганну

Британский боксер Тайсон Фьюри может получить серьезную сумму за возможный поединок с Фрэнсисом Нганну. Сумму озвучил известный промоутер Эдди Хирн.

По словам Хирна, британец, вероятно, пополнит свой банковский счет на 40 млн долларов.

"Если вам угодно, то я не виню Тайсона Фьюри за бой с Фрэнсисом Нганну. Похоже, что его не волнует наследие или звание абсолютного чемпиона мира. Фьюри сразится с парнем, который мог бы подраться с ним миллион раз, но никогда не побьет его, и заработает 40 миллионов. Удачи ему", - заявил Хирн.

Напомним, ранее стала известна новая потенциальная дата боя Усик - Фьюри.