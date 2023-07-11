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Стала известна новая потенциальная дата боя Усик - Фьюри

В Саудовской Аравии может пройти грандиозный вечер бокса.
Сегодня, 12:25
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Промоутер Александр Красюк сообщил, что поединок чемпиона WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) с обладателем WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) может состояться.

Функционер в интервью NoSmokeSport сообщил, что сейчас потенциальной датой боя Усик-Фьюри является 27 января. 

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Отмечается, что есть вероятность того, что в рамках этого вечера бокса проведут и Джошуа – Уайлдер.

Напомним, что изначально планировалось, что саудовцы хотели организовать вечер бокса Усик – Фьюри с поединком Энтони Джошуа – Деонтей Уайлдер в андеркарде 26 декабря. Однако эта дата оказалась провальной.

Свой следующий бой Усик проведет 26 августа против Даниэля Дюбуа.

Ранее сообщалось, что Сиренко заявил о желании провести поединок против потенциального соперника Усика.


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