"Будет битва на века": Фьюри подтвердил проведение поединка с Нганну

Обладателя титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри подтвердил, что свой ближайший бой проведет против бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну.

По мнению британского боксера, этот поединок станет захватывающим зрелищем.

"Этот парень считается самым сильным панчером в мире, но давайте посмотрим, как он отреагирует, когда его ударит большой "Цыганский король". Не могу дождаться, когда вернусь в ринг.

Читай также: Бой Фьюри - Нганну состоится: названы дата и место поединка

Я с нетерпением жду возможности показать всему миру, что "Цыганский король" - величайший боец своего поколения в эпической битве с другим мастером своего дела. Фрэнсис выглядел круто, когда вышел в ринг после боя с Уайтом, но нет никого круче меня, и вы все увидите это в лучшем виде 28 октября.

Я хотел бы поблагодарить своих промоутеров Фрэнка Уоррена и Боба Арума, моего менеджера Спенсера Брауна и ребят из Riyadh Season за то, что они сделали возможным это невероятное событие. Это будет битва на века", - приводит слова Фьюри The Ring.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер назвал гонорар, который Тайсон Фьюри может получить за бой с Фрэнсисом Нганну.