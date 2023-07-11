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Бой Фьюри - Нганну состоится: названы дата и место поединка

Когда и где состоится бой Фьюри - Нганну.
Сегодня, 18:25
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Обладателя титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри в своем ближайшем бою встретится в ринге с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

Поединок британского боксера против камерунского бойца состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Как сообщает The Ring, предстоящий бой не будет выставочным, как предполагалось изначально, а пройдет по официальным правилам бокса. Поединок будут оценивать трое судей по 10-балльной системе.

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Напомним, что Фьюри свой последний бой провел в декабре 2022 года, одержав победу техническим нокаутом над Дереком Чисорой. Затем британский боксер так и не договорился об объединительном поединке с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Нганну в январе 2022 года одолел Сирила Гана на турнире UFC 270. После камерунец ушел из UFC и подписал контракт с PFL.

Ранее промоутер назвал гонорар, который Тайсон Фьюри может получить за бой с Фрэнсисом Нганну.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри фрэнсис нганну

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