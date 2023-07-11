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"Продолжайте ненавидеть меня": Фьюри ответил на призыв промоутера Усика лишить его титула

Британец резко отреагировал на критику со стороны представителя украинского чемпиона.
Сегодня, 20:58
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри ответил на призыв промоутера Александра Усика Александра Красюка лишить его пояса.

Ранее представитель украинского боксера раскритиковал британца за отсутствие боксерской активности в статусе чемпиона и проведение боя против Фрэнсиса Нганну.

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"Ребята, хочу немного прояснить ситуацию. Я слышал, как многие неизвестные, некомпетентные люди говорят о том, что меня стоит лишить моего титула. Ха-ха! Не ненавидьте игрока, ненавидьте правила игры. У меня нет обязательного претендента.

Когда у меня будет обязательный претендент, я с ним разберусь, как и со всеми остальными, которые у меня когда-либо были. А до этого продолжайте ненавидеть меня, заср*нцы, и наслаждайтесь теми мизерными деньгами, которые зарабатывают ваши бойцы. Все большие деньги на месте", - сказал Фьюри.

Отметим, ранее стала известна новая потенциальная дата боя Усик - Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк WBC

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