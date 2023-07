"Продолжайте ненавидеть меня": Фьюри ответил на призыв промоутера Усика лишить его титула

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри ответил на призыв промоутера Александра Усика Александра Красюка лишить его пояса.

Ранее представитель украинского боксера раскритиковал британца за отсутствие боксерской активности в статусе чемпиона и проведение боя против Фрэнсиса Нганну.

"Ребята, хочу немного прояснить ситуацию. Я слышал, как многие неизвестные, некомпетентные люди говорят о том, что меня стоит лишить моего титула. Ха-ха! Не ненавидьте игрока, ненавидьте правила игры. У меня нет обязательного претендента.

Когда у меня будет обязательный претендент, я с ним разберусь, как и со всеми остальными, которые у меня когда-либо были. А до этого продолжайте ненавидеть меня, заср*нцы, и наслаждайтесь теми мизерными деньгами, которые зарабатывают ваши бойцы. Все большие деньги на месте", - сказал Фьюри.

‼️ Tyson Fury fires back at Oleksandr Usyk's promoter Alex Krassyuk for saying he should be stripped of his WBC heavyweight world title if he fights Francis Ngannou next…



[🎥 @Tyson_Fury] pic.twitter.com/7wnv9oGs1X