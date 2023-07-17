Промоутер Фьюри заявил, что они делали новое предложение Усику перед анонсом боя с Нганну

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что перед объявлением поединка с Фрэнсисом Нганну они снова пытались договориться с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам представителя британского боксера, они обратились к украинцу с улучшенным предложением по бою, но тот его отклонил.

"Я уже устал из-за этой ситуации с Фьюри и Усиком. Что они говорят и что происходило в переговорах - разные вещи.

Александра спросили, почему он не дрался в последнее время, тот ответил, что все из-за ситуации с Тайсоном. А я спросил: "Александр, мы делали тебе предложение?" Он говорит: "Да". Спрашиваю: "Ты принял финансовые условия?" Он ответил: "Да". Дальше я сказал: "А потом ты изменил незначительные детали. После этого подписал соглашение со Skill Challenge Promotions и заявил о бое в декабре".

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И потом мы сделали ему еще одно предложение, как раз перед анонсом поединка с Нганну. Гораздо лучшее предложение, но он снова его отклонил. А дальше стал рассказывать в интервью, что они вместе со Skill Challenge Promotions сделают свое предложение. Об этом говорили еще в начале июня, но мы так и не получили никаких предложений, их не будет.

Мы - те, кто делали предложения. И теперь боя в декабре не будет, потому что нет доступных дат. Нет доступных суббот, чтобы провести поединок на Уэмбли. Поэтому после этого мы обратились в WBA, чтобы она дала возможность провести бой Дюбуа с Усиком как обязательному претенденту", - сказал Уоррен в комментарии Seconds Out.

Ранее Усик объяснил, почему Фьюри проведет бой с Нганну.

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