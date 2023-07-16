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"После Дюбуа я буду готов": Усик обратился с предложением к Фьюри

Украинский чемпион рассчитывает договориться об объединительном поединке.
Сегодня, 09:35
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик обратился к обладателю титула WBC Тайсону Фьюри по поводу их потенциальной встречи в ринге.

Украинский боксер выразил готовность возобновить переговоры по поводу объединительного боя, если одержит победу в ближайшем поединке с Даниэлем Дюбуа, а британец в свою очередь справится с Фрэнсисом Нганну.

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"Давайте сделаем это. Я готов. После боя с Дюбуа я буду готов к поединку. Но сейчас мое основное внимание сосредоточено на 26 августа", - приводит слова Усика Sky Sports.

Ранее Усик объяснил, почему Фьюри проведет бой с Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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