"После Дюбуа я буду готов": Усик обратился с предложением к Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик обратился к обладателю титула WBC Тайсону Фьюри по поводу их потенциальной встречи в ринге.

Украинский боксер выразил готовность возобновить переговоры по поводу объединительного боя, если одержит победу в ближайшем поединке с Даниэлем Дюбуа, а британец в свою очередь справится с Фрэнсисом Нганну.

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"Давайте сделаем это. Я готов. После боя с Дюбуа я буду готов к поединку. Но сейчас мое основное внимание сосредоточено на 26 августа", - приводит слова Усика Sky Sports.

Ранее Усик объяснил, почему Фьюри проведет бой с Нганну.

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