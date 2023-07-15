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Стал известен единственный нюанс, которого не хватает для анонса боя Усик - Фьюри

Александр Красюк раскрыл подробности переговоров команд.
Сегодня, 09:35
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк высказался о поединке своего подопечного с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

По словам функционера, для официального анонса боя не хватает только подписи британца под контрактом.

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"Я могу говорить от команды Усика. Мы сделали все возможное. Мы подписали все бумаги и публично объявили об этом. Единственная вещь, которая задерживает проведение этого боя, - это подпись Тайсона Фьюри под контрактом.

Предлагали ли ему деньги? Фрэнк Уоррен говорит, что нет. Но я не думаю, что это на сто процентов соответствует реальности. Я считаю, что Фьюри предложили значительную сумму денег, которая в 2-3 раза превышает самый большой гонорар в его карьере. Мы не знаем, какой была его реакция. Но если Фьюри отказался от предложения, нам нужно попытаться выяснить настоящие причины", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Ранее стало известно, лишат ли Фьюри чемпионского пояса за бой с Нганну.


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