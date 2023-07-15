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Усик объяснил, почему Фьюри проведет бой с Нганну

Украинский боксер отметил шансы боксеров в поединке.
Сегодня, 08:24
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал решение обладателя титула WBC в этой же весовой категории Тайсона Фьюри провести бой с Фрэнсисом Нганну.

По словам украинского боксера, британец опасается его, поэтому и не стал проводить поединок.

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«Это отличная возможность для Фрэнсиса Нганну. Для Фьюри это определенно не так. Не кажется ли вам странным, что Тайсон вместо того, чтобы встретиться с парнем из Топ-10, дерется с бойцом, который никогда не боксировал? Так что вывод - да, он боится. Конечно, жадное брюхо боится меня", - приводит слова украинца Boxing News 24/7.

Ранее сообщалось, что украинский боксер вызвал МакГрегора на поединок.


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