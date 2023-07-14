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"Давай устроим драку на Уэмбли": Усик вызвал МакГрегора на поединок

Украинский чемпион в шутку пригласил ирландца встретиться на одном ринге.
Сегодня, 14:54
Александр Усик и Конор МакГрегор / Getty Images
Александр Усик и Конор МакГрегор / Getty Images

В четверг, 13 июля, состоялась пресс-конференция участников будущего поединка за звание чемпиона мира в супертяжелом весе между обладателем титулов  WBA-Super, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и претендентом Даниэлем Дюбуа.

По ее завершению 36-летний украинец в шутку вызвал на бой звезду UFC Конора МакГрегора, который в 2017 году дебютировал в боксе, сойдясь на одном ринге с Флойдом Мейвезером.

"Я видел, что МакГрегор сейчас набрал нормально веса. Эй, Конор, давай устроим с тобой драку на Уэмбли", - сказал Усик в интервью для Seconds Out.

Таким образом Александр подколол Тайсона Фьюри, который не смог договориться о бое ни с ним, ни с Энтони Джошуа, в итоге согласившись встретиться с бывшей звездой UFC Фрэнсисом Нганну.

Ранее промоутер Тайсона Фьюри объяснил причины того, почему его клиент решился провести бой с Фрэнсисом Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конор макгрегор Александр Усик

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