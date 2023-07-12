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Промоутер Фьюри объяснил, почему Тайсон проведет бой с Нганну

Фрэнк Уоррен также упомянул срыв поединка с Александром Усиком.
Сегодня, 12:58
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о поединке своего клиента с Фрэнсисом Нганну.

По словам функционера, у британского боксера не была обязательного соперника, а все остальные переговоры провалились.

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"Позвольте мне рассказать вам, почему мы организовали этот бой? Потому что мы хотели организовать поединок с Усиком, потому что мы хотел и встретиться с Джошуа, но ни один из них не захотел драться.

Кто там еще? Во-первых, весь дивизион был застойным и остается застойным. Все сидят и ждут большого шоу в декабре. Пару недель назад нам сказали, что все переносится на осень 2024 года.

Так что же нам делать? Сидеть и ждать? Нам сказали, что в Саудовской Аравии ничего нельзя сделать, но мы показали, что можно", - цитирует Уоррена talkSPORT.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Усик жестко высказался о срыве боя с британцем.


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