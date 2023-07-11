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"Пусть идет в задницу": Усик жестко высказался о срыве боя с Фьюри

Украинский чемпион объяснил, почему не удалось договориться об объединительном поединке.
Сегодня, 21:45
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик раскритиковал чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри за срыв переговоров по поводу их объединительного боя.

По словам украинского боксера, сторонам не удалось договориться из-за постоянной неопределенности британца, смены требований и, похоже, нежелания драться.

"Было много болтовни со стороны Тайсона Фьюри, много неопределенности и поиск каких-то непонятных факторов: матч-реванш, дальше 70 на 30, потом еще что-то, еще что-то. Я понимаю так: если мы хотим боксировать друг с другом, то нам просто нужно подписать контракт, и все.

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Если он действительно такой невероятный, как говорит, он может просто выйти, подписать со мной контракт, неважно, 50 на 50 или нет, и побить меня. Пусть он это сделает, если он такой крутой. Пусть подпишет контракт, выйдет и побьет меня, если он действительно такой крутой. Я готов.

Но сейчас мы не будем про него говорить. Пусть он идет в задницу", - сказал Усик в комментарии iFL TV.

Отметим, ранее стала известна новая потенциальная дата боя Усик - Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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