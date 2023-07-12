"Бред": Джошуа отреагировал на следующий бой Фьюри

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа высказался о поединке между чемпионом мира по версии WBC в его весовой категории Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

По словам британца, ему все равно на будущее соотечественника, который портит свое наследие.

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"У меня есть три мысли на этот счет. Первая: мне должно быть н***ать на этот бой, это вообще не мое дело. Это никак меня не беспокоит. Это не принесет мне никаких дивидендов. Вторая мысль: почему? Фьюри следует драться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Все предельно ясно. Это бред. Это его вина.

Третья мысль: если мы признаем его бизнес, то нужно пожелать ему удачи. Пусть делает свое дело. Если для него так будет правильно, то как это касается меня? Это три мои мысли", - цитирует Джошуа Mirror.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Усик жестко высказался о срыве боя с британцем.