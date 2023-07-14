"Не вижу, что может привести к победе": Промоутер Усика сделал однозначный прогноз на бой с Дюбуа
Александр Красюк, промоутер чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился ожиданиями от поединка против обязательного претендента Даниэля Дюбуа.
Представитель украинского боксера уверен в успехе своего клиента, считая, что британцу особо нечего противопоставить его подопечному.
Читай также: "Нас не зламати, це наш вічний стан": Усик удивил поэтическим ответом на встрече с Дюбуа
"Не думаю, что люди недооценивают Дюбуа. Они просто пробуют проанализировать его шансы. Могу сказать как эксперт по боксу, не как промоутер - не вижу, что может привести Даниэля к победе над Усиком.
Всегда есть шанс на панч, согласен на 100%. Но что еще? К сожалению, не вижу ничего другого, что может принести Дюбуа успех, кроме панча и слов Уоррена", - отметил Красюк в комментарии Boxing News.
Бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.
Напомним, ранее промоутер Александра Усика красочно оценил Даниэля Дюбуа.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!