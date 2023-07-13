"Лось с плюхой": Промоутер Усика красочно оценил Дюбуа

Промоутер Александра Усика Александр Красюк высказался по поводу следующего соперника украинского боксера Даниэля Дюбуа.

По словам функционера, британский боксер способен доставить проблемы украинскому чемпиону.

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"Он реально конкурентный соперник. Во-первых, здоровый лось. Во-вторых, ему 25 лет. В-третьих, плюха у него мама не горюй. Если объективно, техника - ну нет, он уступает технически. Опыт - уступает тоже. Антропометрия - нет, он не уступает ни в коем случае. Удар - это его преимущество…", - сказал Красюк в интервью Luckypunch.net.

Напомним, бой Усик и Дюбуа состоится 26 августа в польском городе Вроцлав.

Ранее сообщалось, что британец отреагировал на свой статус андердога в бою с Усиком.