"Нас не зламати, це наш вічний стан": Усик удивил поэтическим ответом на встрече с Дюбуа

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик встретился на пресс-коференции в Лондоне со своим будущим соперником, обязательным претендентом по линии WBA Даниэлем Дюбуа.

Отвечая на вопрос о мыслях по поводу будущего боя, украинский боксер удивил всех поэтическим выступлением, процитировав слова из песни "Заповiт" музыкальной группы Balsam.

"Там за берегом стелиться чорний туман,

Вітер знову сумну звістку нам принесе.

Ми зламали вже самий останній кайдан,

Ворог хоче забрати у нас геть усе.

Він спроможен завжди лиш на підлий обман,

Смерть і біль все що він вік за віком несе.

Але нас не зламати, це наш вічний стан,

В наших жилах кров всіх тих незламних тече", - сказал Усик.

Источник: Getty Images

Также украинский чемпион заявил, что очень "голоден" и высказался о своем сопернике.

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"Я очень рад всех видеть. Спасибо большое, но я очень голоден. Очень-очень голоден.

Я очень хорошо думаю о своем оппоненте, респект его команде, ему лично. Он сделал свой путь. Он дошел до того момента, что стал претендентом. Это очень хорошо. Увидимся 26 августа. Разговаривать много не будем", - заявил Усик на пресс-конференции.

Бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Напомним, ранее промоутер Александра Усика красочно оценил Даниэля Дюбуа.