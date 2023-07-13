Усик и Дюбуа провели вторую дуэль взглядов

Будущие соперники встретились лицом к лицу на пресс-конференции в Лондоне.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) в своем ближайшем бою встретится в ринге с обязательным претендентом по линии WBA Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).

Поединок состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве и станет главным событием вечера бокса от промоутерской компании K2 Promotions в сотрудничестве с Knockout Promotions и Skill Challenge Promotions.

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В четверг, 13 июля, в Лондоне была организована вторая пресс-конференция украинского и британского боксеров.

В ходе мероприятия Усик и Дюбуа устроили традиционную битву взглядов. Первым взгляд в психологической дуэли отвел британец.

Вашему вниманию видео битвы взглядов Усик - Дюбуа:

Напомним, ранее промоутер Александра Усика красочно оценил Даниэля Дюбуа.