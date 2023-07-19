iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Может не подняться": Американский супертяж оценил шансы Нганну в бою с Фьюри

Джаред Андерсон считает, что будущий поединок может закончиться досрочно.
Сегодня, 17:02
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Непобежденный супертяжеловес Джаред Андерсон поделился мыслями о предстоящем бое между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC в тяжелом дивизионе Фрэнсисом Нганну.

Американский проспект считает, что у камерунского бойца будут шансы на досрочную победу в поединке.

Читай также: "Я бы посоветовал смириться": Нганну отреагировал на критику за бой с Фьюри

"Это бой в супертяжелом весе. В конце концов, у Нганну есть шанс панчера. Если он донесет удар, то Тайсон может не подняться.

Если Нганну правильно мыслит, если он пересмотрит поединок Конора МакГрегора против Флойда Мейвезера, то попытается продержаться как можно дольше. Если он это сделает, то будет сохранять свою мощь на протяжении всего боя, как это делал Чарльз Мартин", - цитирует Андерсона Sky Sports.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Отметим, также Джаред Андерсон сделал прогноз на бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри фрэнсис нганну джаред андерсон

Статьи по теме

"Я бы посоветовал смириться": Нганну отреагировал на критику за бой с Фьюри "Я бы посоветовал смириться": Нганну отреагировал на критику за бой с Фьюри
Нганну рассказал, почему бой с Фьюри не будет титульным Нганну рассказал, почему бой с Фьюри не будет титульным
Вингер Манчестер Сити вскоре переедет в Саудовскую Аравию Вингер Манчестер Сити вскоре переедет в Саудовскую Аравию
Динамо - Аль-Хиляль: видео онлайн-трансляция товарищеского матча Динамо - Аль-Хиляль: видео онлайн-трансляция товарищеского матча
Помочь журналистам

Видео

Аякс - Шахтер 3:0 видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Аякс - Шахтер 3:0 видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
УПЛ: Первый тур откроет матч между Оболонью и Колосом
просмотров

Последние новости

Европа19:20
Вингер Манчестер Сити вскоре переедет в Саудовскую Аравию
Украина19:20
Динамо - Аль-Хиляль: видео онлайн-трансляция товарищеского матча
НБА19:07
"А кто тогда первый?": ЛеБрон удивился, что не он лидирует в специфическом рейтинге НБА
Европа18:57
Испанский форвард сядет в тюрьму из-за изнасилования
Киберспорт18:54
BLAST Premier Fall Groups 2023: FaZe обыграли G2, Vitality и NiP встретятся в гранд-финале группы
Киберспорт18:50
BLAST Premier Fall Groups 2023: онлайн-трансляция матча Vitality - NiP
18:39
Миллионер в один момент: Украинец сорвал самый большой джекпот FAVBET
Бокс18:38
"Он мой любимый боксер": голливудский актер не скрывает своей любви к Ломаченко
Европа18:26
ПСЖ вернул в клуб нидерландского таланта
Футбол18:10
Шахтер объявил о подписании защитника, участвовавшего в скандале с договорными матчами
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK