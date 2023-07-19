"Может не подняться": Американский супертяж оценил шансы Нганну в бою с Фьюри

Непобежденный супертяжеловес Джаред Андерсон поделился мыслями о предстоящем бое между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC в тяжелом дивизионе Фрэнсисом Нганну.

Американский проспект считает, что у камерунского бойца будут шансы на досрочную победу в поединке.

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"Это бой в супертяжелом весе. В конце концов, у Нганну есть шанс панчера. Если он донесет удар, то Тайсон может не подняться.

Если Нганну правильно мыслит, если он пересмотрит поединок Конора МакГрегора против Флойда Мейвезера, то попытается продержаться как можно дольше. Если он это сделает, то будет сохранять свою мощь на протяжении всего боя, как это делал Чарльз Мартин", - цитирует Андерсона Sky Sports.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Отметим, также Джаред Андерсон сделал прогноз на бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

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