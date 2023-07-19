Американский проспект сделал прогноз на бой Усик - Дюбуа

Джаред Андерсон не сомневается в превосходстве украинца.

Американец Джаред Андерсон (15-0-0, 14 КО) поделился мнением о предстоящем бое между чемпионом WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО) .

По словам звездного спортсмена, победу одержит украинский чемпион.

Читай также: "Я похож на человека, который боится?": Усик отреагировал на слова Дюбуа о его страхе

"Усик победит очень легко, потому что я считаю Дюбуа очень неповоротливым. Я думаю, что Усик выиграет достаточно легко", - цитирует Андерсона Boxing Scene.

Напомним, бой пройдет 26 августа во Вроцлаве.

Ранее Усик рассказал, чей стиль он пытался копировать в начале карьеры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!