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Американский проспект сделал прогноз на бой Усик - Дюбуа

Джаред Андерсон не сомневается в превосходстве украинца.
Сегодня, 12:52
Джаред Андерсон / Top Rank
Джаред Андерсон / Top Rank

Американец Джаред Андерсон (15-0-0, 14 КО) поделился мнением о предстоящем бое между чемпионом WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО) .

По словам звездного спортсмена, победу одержит украинский чемпион.

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"Усик победит очень легко, потому что я считаю Дюбуа очень неповоротливым. Я думаю, что Усик выиграет достаточно легко", - цитирует Андерсона Boxing Scene.

Напомним, бой пройдет 26 августа во Вроцлаве.

Ранее Усик рассказал, чей стиль он пытался копировать в начале карьеры.

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