"Я похож на человека, который боится?": Усик отреагировал на слова Дюбуа о его страхе
Украинец хладнокровно подходит к защите поясов.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал слова своего будущего оппонента Даниэля Дюбуа, что он будто его боится.
По словам украинца, британец лукавит и слишком эмоционален, чтобы так утверждать.
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"Единственно, что он мог увидеть в моих глазах, так это свет. Я похож на человека, который боится Дюбуа? У парня нет уверенности. Он только говорит об уверенности. Он слишком молод и слишком эмоционален", - приводит слова Усика Boxing News 24.
Напомним, Усик и Дюбуа проведут бой 26-го августа на Tarczyński Arena в Вроцлаве, Польша.
Ранее промоутер украинца предостерег Дюбуа перед поединком.