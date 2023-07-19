"Я похож на человека, который боится?": Усик отреагировал на слова Дюбуа о его страхе

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал слова своего будущего оппонента Даниэля Дюбуа, что он будто его боится.

По словам украинца, британец лукавит и слишком эмоционален, чтобы так утверждать.

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"Единственно, что он мог увидеть в моих глазах, так это свет. Я похож на человека, который боится Дюбуа? У парня нет уверенности. Он только говорит об уверенности. Он слишком молод и слишком эмоционален", - приводит слова Усика Boxing News 24.

Напомним, Усик и Дюбуа проведут бой 26-го августа на Tarczyński Arena в Вроцлаве, Польша.

Ранее промоутер украинца предостерег Дюбуа перед поединком.