Усик рассказал, чей стиль он пытался копировать в начале карьеры

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, чей стиль пытался скопировать, когда только начинал свою боксерскую карьеру.

По словам украинского боксера, он подражал стилю бывшего чемпиона в полулегком весе британца Насима Хамеда.

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"Когда были любителями, мы копировали его движения. В спортзале на нас оказывали давление и не разрешали этого делать. Тренера говорили, что мы теряем фокус и концентрацию. Все же я продолжал это делать даже во время соревнований", - сказал Усик в интервью BT Sport Boxing.

Напомним, что Александр следующий бой проведет 26 августа на Tarczyński Arena в Вроцлаве, Польша против Даниэля Дюбуа.

Ранее сообщалось, что боксер из Зала славы назвал лучшего бойца супертяжелого веса.