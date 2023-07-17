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"Он дерется не с кем-то с улицы": Промоутер Усика предостерег Дюбуа перед поединком

Александр Красюк заявил, что украинец будут готовиться к бою со всей ответственностью.
Сегодня, 18:56
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о будущем сопернике в лице обязательного претендента по линии WBA Даниэля Дюбуа.

Представитель украинского боксера предостерег британца перед боем, заявив, что его подопечный будет серьезно подготовлен к поединку.

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"Это первый раз в жизни Дюбуа, когда он должен драться за звание объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе. Он дерется не с кем-то с улицы, а с признанным чемпионом, который дважды победил Энтони Джошуа. С парнем, который заставил Тайсона Фьюри убегать от него. Так что из-за этого его мысли могут быть немного шаткими.

Недооценивать Дюбуа - это однозначно не наш подход. Когда я говорю "наш", то в первую очередь имею в виду Усика. Он настоящий профессионал. Усик говорит, что к каждому сопернику относится как к самому серьезному в своей карьере, что в каждом тренировочном лагере он выкладывается на 117%", - сказал Красюк в комментарии Boxing Social.

Бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Напомним, ранее промоутер Александра Усика красочно оценил Даниэля Дюбуа.

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