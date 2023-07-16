"Просто нокаутирует": Промоутер Усика выразил уверенность в исходе боя с Дюбуа

Александр Красюк, промоутер чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о поединке против обязательного претендента по линии WBA Даниэля Дюбуа.

Представитель украинского боксера выразил уверенность, что его подопечному по силам одержать досрочную победу над британцем.

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"Я не предсказатель. Я даже не буду говорить о своих предчувствиях. Я говорю как эксперт бокса. Усик просто нокаутирует этого парня. Усик нокаутирует Даниэля Дюбуа.

Ты можешь пропустить удар от своей девушки и упасть. Так что ты никогда не можешь подготовиться к удару.

Но разница в том, что Усик находится в тренировочном лагере и готовится к чему угодно. Поэтому я считаю, что Дюбуа будет благодарен Усику за весь тот опыт, который он получит в их бою. В этом дело", - сказал Красюк в комментарии Boxing UK.

Бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Напомним, ранее промоутер Александра Усика красочно оценил Даниэля Дюбуа.

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