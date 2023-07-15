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Дюбуа назвал свои преимущества в бою с Усиком

Британец намерен нанести первое поражение украинцу.
Сегодня, 07:21
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа поделился ожиданиями от поединка против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в его весовой категории Александра Усика.

По словам звездного британца, благодаря своей готовности и молодости он намерен одолеть украинца.

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"Я готов на сто процентов. Мы готовы драться. Вот и все. Мы собираемся вернуть эти титулы домой. Они уедут со мной. Это мое время. Усик был великим чемпионом. Как я уже неоднократно говорил, у чего есть начало, у того должен быть и конец. Ноль в его графе поражении должен исчезнуть.

Я обязан переиграть его во всем. Я моложе сильнее и должен воспользоваться всем этим. Я обрушу на парня ад. Я был рожден ради этого", - приводит слова Дюбуа Boxing Scene.

Напомним, Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут бой 26-го августа на Tarczyński Arena в Вроцлаве, Польша.

Ранее промоутер украинца сделал однозначный прогноз на поединок с британцем.


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