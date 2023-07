"Я все еще иду к своей цели": Усик озвучил свою главную задачу

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик озвучил свою главную цель.

Украинский боксер желает стать абсолютным чемпионом в хэвивейте, повторив свое достижение в первом тяжелом весе. Для этого ему не хватает титула WBC, которым владеет британец Тайсон Фьюри.

"Я все еще иду к своей цели и пытаюсь снова завоевать этот красивый пояс WBC, но уже в другой весовой категории", - написал Усик в Twitter.

I'm still going to my goal and I'm trying to win this handsome WBC belt again but in different weight class @WBCBoxing @wbcmoro @KlimasBoxing @AKrassyuk pic.twitter.com/hJ7Nbt16z0