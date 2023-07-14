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"Я все еще иду к своей цели": Усик озвучил свою главную задачу

Украинский чемпион-супертяжеловес стремится повторить свое достижение в крузервейте.
Вчера, 23:58
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик озвучил свою главную цель.

Украинский боксер желает стать абсолютным чемпионом в хэвивейте, повторив свое достижение в первом тяжелом весе. Для этого ему не хватает титула WBC, которым владеет британец Тайсон Фьюри.

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"Я все еще иду к своей цели и пытаюсь снова завоевать этот красивый пояс WBC, но уже в другой весовой категории", - написал Усик в Twitter.

Напомним, что в своем ближайшем бою украинец встретится в ринге с обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа. Поединок состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Ранее Александр Усик жестко высказался о срыве боя с Тайсоном Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик WBC

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