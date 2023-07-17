Усик или Фьюри: Боксер из Зала славы назвал лучшего бойца супертяжелого веса

Бывший чемпион мира и представитель Зала славы Насим Хамед рассказал, кого считает лучшим боксером супертяжелого веса.

По словам именитого спортсмена, Тайсон Фьюри является лучшим, несмотря на достижения Александра Усика.

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"Усик пришел и сделал свое дело, но Фьюри все еще там, Тайсон все еще номер один.

Эти ребята – чемпионы мира в супертяжелом весе, давайте посмотрим, как они боксируют. Я хочу увидеть их бой, я устал от всего этого дерьма", - приводит слова Хамеда Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Усик обратился с предложением к Фьюри.

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