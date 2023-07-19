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"Я бы посоветовал смириться": Нганну отреагировал на критику за бой с Фьюри

Камерунец заявил, что с пониманием относится к недовольству по поводу поединка.
Сегодня, 11:52
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну высказался по поводу критики его будущего боя с обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри.

По словам камерунского бойца, он понимает, почему в боксерском мире многие не воспринимают этот поединок, но посоветовал смириться.

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"Я бы не сказал, что люди, которые критикуют меня, являются ненавистниками. На данном этапе они правы. С одной стороны, они видят парня, который уже давно на вершине их любимого спорта, а с другой - парня, которого они никогда не видели в боксерских поединках. Так что у них возникают вопросы.

Конечно же, некоторые люди в мире бокса будут расстроены. Многие парни хотели оказаться на моем месте, но тут появляюсь я, боец, который перепрыгнул через всех. Я даже не стоял в очереди. Так что, конечно, многие разочарованы этим боем. Что я могу сказать по этому поводу? Я бы посоветовал всем успокоиться и смириться", - цитирует Нганну talkSPORT.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Нганну рассказал, почему бой с Фьюри не будет титульным.

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