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Намерен победить: Нганну раскрыл свой план на бой с Фьюри

Камерунец намерен пройти всю дистанцию поединка, чтобы удивить соперника.
Сегодня, 11:32
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну рассказал, как собирается победить обладателя титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри.

По словам камерунца, он рассчитывает победить британца решением судей.

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"Бой может развиваться по-разному. Думаю, он попытается обыграть меня на дистанции и постарается забрать бой решением. Я знаю, что многие люди дают мне шанс, только если я случайно попаду или что-то в это роде. Могу сказать, что работаю над всеми аспектами, чтобы забрать этот бой решением.

Мне придется преодолеть его дистанцию, потому что он очень хорошо себя чувствует вдали от соперника. Я должен постоянно пытаться поломать его стратегию, значит, я обязан прыгнуть выше головы. Я понимаю, что это сложно, но я действительно хочу выиграть", - приводит слова Нганну Middle Easy.

Бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Ранее камерунец назвал условие, при котором проведет реванш с Фьюри.

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