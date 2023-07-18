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"Какой вес у Тайсона?": Макгрегор отреагировал на проведение боя Фьюри - Нганну

Звездный боец UFC с нетерпением ждет поединка бойцов.
Сегодня, 09:00
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Бывший двукратный чемпион UFC Конор Макгрегор поделился мыслями о бое между экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну и чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

Ирландский боец пожелал удачи спортсменам, а также заявил, что в предвкушении зрелищного поединка.

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"Для меня это интересно, давайте посмотрим, что из этого выйдет. Я пока очень мало знаю об этом поединке, но рад за Нганну, отдаю ему должное.

Какой сейчас вес у Тайсона? В хорошей ли он форме? Здесь может случиться все, что угодно, поэтому желаю им обоим удачи и с нетерпением жду этого боя", - приводит слова Макгрегора Mundo Deportivo.

Бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Ранее камерунец назвал условие, при котором проведет реванш с Фьюри.

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