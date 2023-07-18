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Нганну рассказал, почему бой с Фьюри не будет титульным

Камерунец поделился очередными деталями сделки.
Сегодня, 17:53
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Боец PFL Фрэнсис Нганну рассказал, почему бой с Тайсоном Фьюри не будет носить статус титульного. 

"Это настоящий бой, он пойдет в наши рекорды. Но мы не будем драться за пояс.

Пришлось бы вести переговоры с WBC, а это бы заняло слишком много времени.

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В дискуссии бы участвовало слишком много сторон, поединок мог бы сорваться.

Мы хотели договориться быстро, потому что важен сам бой, а не титулы", – сказал Нганну в интервью MMA News.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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