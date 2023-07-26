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Стало известно, почему WBC санкционировало бой Фьюри – Нганну

Маурисио Сулейман выступил с официальным заявлением.
Сегодня, 12:15
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Маурисио Сулейман, президент Всемирного боксерского совета (WBC), в высказался по поводу организации боя чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и бойца ММА Фрэнсиса Нганну.

По словам Сулеймана, организация разрешила британскому боксеру провести поединок, ведь его соперники отказались от боя с ним.

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"WBC поддерживает решение Тайсона Фьюри участвовать в бою без титула. Он секционирован организацией.

Тайсон несколько раз пытался устроить бой с объединенным чемпионом, с Джошуа и Руисом, а также другими соперниками. Он сейчас не имеет обязательного претендента. По правилам WBC Фьюри может принимать участие в такого рода мероприятиях", - приводит слова президента Sky Sports.

Напомним, Фьюри и Нганну проведут бой 28-го октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что американский боксер раскритиковал "Цыганского короля".

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