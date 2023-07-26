Тренер Усика: Место Фьюри и Нганну - под куполом цирка

Сергей Лапин, менеджер и член тренерского штаба чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о поединке Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну.

По словам специалиста, предстоящий бой значительно уступает по уровню мегафайта за звание короля полусреднего дивизиона между Эрролом Спенсом и Теренсом Кроуфордом.

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"Спенс и Кроуфорд подерутся на этой неделе. Их бой самого большого калибра бросит тень позора на решение Фьюри гнаться за деньгами с Фрэнсисом Нганну, вместо того чтобы провести унификацию с Усиком.

Если не отменить это решение, то оно навредит наследию Фьюри. Спенс и Кроуфорд проводят бой, определяющий их наследие. Они хотят испытать себя на ринге против лучшего среди доступных оппонентов. Тем временем место Фьюри и Нганну - под куполом цирка, а пояс WBC продолжает находиться в плену", - приводит слова Лапина British Boxing News.

Ранее сообщалось, что Тайсон изъявил готовность помочь Нганну в подготовке к бою с Фьюри.

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