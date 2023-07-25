iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Клоун, который удерживает пояс": Хантер раскритиковал Фьюри

Американец отметил слабость супертяжеловеса.
Сегодня, 08:40
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший претендент на титул в первом тяжелом дивизионе Майкл Хантер высказался о поединке чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри против бойца ММА Фрэнсиса Нганну.

По словам американца, Нганну нашел для себя такую возможность, однако Фьюри является клоуном.

Читай также: Я очень голоден: промо-ролик боя Усика против Дюбуа

"Эти чуваки не хотят драться. Они просто не хотят биться. Они хотят чего-то другого. Они желают славы и оправданий. И большинство из них придумывает эти оправдания. В целом это плохо для бокса.

Я снимаю шляпу перед Фрэнсисом Нганну и его командой за то, что они устроили этот бой. Это было их окно, их возможность, потому что у нас, в общем, есть клоун, который удерживает пояса, и это плохая ситуация", - сказал Хантер в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, поединок Фьюри - Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Майкл Хантер обвинил Фьюри в срыве боя с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Кто выиграет Золотой мяч 2023: Холанд сокращает отрыв от Месси Кто выиграет Золотой мяч 2023: Холанд сокращает отрыв от Месси
Днепр-1 - Панатинаикос: смотреть онлайн-трансляцию матча отбора Лиги чемпионов Днепр-1 - Панатинаикос: смотреть онлайн-трансляцию матча отбора Лиги чемпионов
В Барселоне отреагировали на слухи об интересе к Мбаппе В Барселоне отреагировали на слухи об интересе к Мбаппе
Лига чемпионов: старт второго раунда квалификации Лига чемпионов: старт второго раунда квалификации
Помочь журналистам

Видео

Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча
Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа09:55
Кто выиграет Золотой мяч 2023: Холанд сокращает отрыв от Месси
Лига Чемпионов09:50
Днепр-1 - Панатинаикос: смотреть онлайн-трансляцию матча отбора Лиги чемпионов
Европа09:12
В Барселоне отреагировали на слухи об интересе к Мбаппе
Лига Чемпионов08:51
Лига чемпионов: старт второго раунда квалификации
Бокс08:40
"Клоун, который удерживает пояс": Хантер раскритиковал Фьюри
Европа08:16
Отказался от рекордной зарплаты: Бывший игрок Манчестер Юнайтед перебрался в Галатасарай
Лига Чемпионов08:00
Днепр-1 - шестой украинский клуб в Лиге чемпионов: как дебютировали предшественники?
Водные07:49
Романчук вышел в финал в заплыве вольным стилем на 800 м, Кесиль получил лицензию на Олимпиаду
Другие страны07:31
Чемпионат мира-2023 (женщины): Колумбия разобралась с Южной Кореей
Бокс07:24
Майкл Хантер обвинил Фьюри в срыве боя с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK