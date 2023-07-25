"Клоун, который удерживает пояс": Хантер раскритиковал Фьюри

Бывший претендент на титул в первом тяжелом дивизионе Майкл Хантер высказался о поединке чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри против бойца ММА Фрэнсиса Нганну.

По словам американца, Нганну нашел для себя такую возможность, однако Фьюри является клоуном.

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"Эти чуваки не хотят драться. Они просто не хотят биться. Они хотят чего-то другого. Они желают славы и оправданий. И большинство из них придумывает эти оправдания. В целом это плохо для бокса.

Я снимаю шляпу перед Фрэнсисом Нганну и его командой за то, что они устроили этот бой. Это было их окно, их возможность, потому что у нас, в общем, есть клоун, который удерживает пояса, и это плохая ситуация", - сказал Хантер в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, поединок Фьюри - Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Майкл Хантер обвинил Фьюри в срыве боя с Усиком.

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