Я очень голоден: промо-ролик боя Усика против Дюбуа

В преддверии поединка в сети появился эпичный анонс.

Немногим более чем через месяц, 26 августа, во Вроцлаве Александр Усик будет боксировать с Даниэлем Дюбуа.

В связи с тем, что до поединка остается достаточно мало времени уже начинают появляться промо-материалы к схватке.

В частности, команда украинца подготовила эпичный промо-ролик, где Александр говорит, что "очень голоден" и призывает смотреть его бой из-за того, что он красавчик.

Напомним, ранее сообщалось, что скандальный украинский боксер Иван Редкач оценил шансы Дюбуа в бою против Усика.

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