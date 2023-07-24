iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Я очень голоден: промо-ролик боя Усика против Дюбуа

В преддверии поединка в сети появился эпичный анонс.
Сегодня, 22:09
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / K2 Promotion
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / K2 Promotion

Немногим более чем через месяц, 26 августа, во Вроцлаве Александр Усик будет боксировать с Даниэлем Дюбуа.

В связи с тем, что до поединка остается достаточно мало времени уже начинают появляться промо-материалы к схватке.

В частности, команда украинца подготовила эпичный промо-ролик, где Александр говорит, что "очень голоден" и призывает смотреть его бой из-за того, что он красавчик.

Напомним, ранее сообщалось, что скандальный украинский боксер Иван Редкач оценил шансы Дюбуа в бою против Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

ПСЖ предложил контракт экс-игроку Барселоны ПСЖ предложил контракт экс-игроку Барселоны
Митрофанов сразится за титул WBC в среднем весе в андеркарде боя Усик - Дюбуа Митрофанов сразится за титул WBC в среднем весе в андеркарде боя Усик - Дюбуа
Ястремская потерпела поражение от россиянки на старте турнира в Лозанне Ястремская потерпела поражение от россиянки на старте турнира в Лозанне
"Впустите животных!": трансфер хавбека Ливерпуля в Саудовскую Аравию под угрозой срыва из-за собак "Впустите животных!": трансфер хавбека Ливерпуля в Саудовскую Аравию под угрозой срыва из-за собак
Помочь журналистам

Видео

Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча
Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Футбол23:01
ПСЖ предложил контракт экс-игроку Барселоны
Бокс22:53
Митрофанов сразится за титул WBC в среднем весе в андеркарде боя Усик - Дюбуа
Теннис22:20
Ястремская потерпела поражение от россиянки на старте турнира в Лозанне
Европа22:18
"Впустите животных!": трансфер хавбека Ливерпуля в Саудовскую Аравию под угрозой срыва из-за собак
Бокс22:09
Я очень голоден: промо-ролик боя Усика против Дюбуа
Футбол21:51
Тренер Панатинаикоса - об игре с Днепром-1: Сложно предсказать, что будет на поле
Формула 121:38
Формула 1 продлила контракт на проведение Гран-при Венгрии
Европа21:25
Был красным, стал желто-черным: полузащитник Баварии перешел в Боруссию Д
Футбол21:15
Мбаппе решил, будет ли принимать предложение Аль-Хиляля
Европа20:47
Кейн рассматривает уход в ПСЖ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK